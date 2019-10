CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MORTI SUL LAVOROGIORNATA ANMILCON MESSA E CORTEO(F.Cam.) Oggi si celebra la 69esima edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro e anche a Rovigo, come in tutta Italia, la sezione Anmil ha organizzato un'iniziativa per porre l'attenzione su un tema purtroppo sempre di stretta attualità. Alle 10, in Duomo, la messa in suffragio dei caduti sul lavoro. Alle 10.45 un corteo si snoderà per le vie del centro fino alla Gran Guardia, dove sarà deposta una corona d'alloro alla lapide ai caduti sul lavoro. Alle 11.15 sempre la...