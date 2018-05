Morti bianche, chiesti più controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEROVIGO In tanti anche dal Polesine non hanno voluto mancare ieri a Padova alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil per richiamare l'attenzione sul dramma delle morti bianche e sulla sicurezza sul lavoro, dopo gli ennesimi episodi che si sono verificati in Veneto.La Cgil di Rovigo ha partecipato con cinque pullman, con operai e familiari che hanno assiepato alla città del Santo per dire basta alla terribile piaga delle morti bianche.Le organizzazioni sindacali hanno chiesto con forza che siano aumentati in maggior...