ROVIGO Il periodo di chiusura ha avuto effetti diretti e pesanti anche sul mondo della pesca. Il mercato ittico di Pila, secondo i dati di Veneto agricoltura, a marzo ha fatto segnare una riduzione dei volumi del 39,2%, cui corrisponde la perdita del 50,8% dei ricavi, registrando al tempo stesso un forte rincaro del prezzo medio alla produzione, più 23,7%.

Il mercato di Pila è il secondo del Veneto dopo quello di Chioggia per volumi: nel 2019 ha commercializzato 9.480 tonnellate di prodotti, pari al 32,5% del totale regionale, a fronte delle 10.983 di Chioggia, il 37,6%, e delle 7.932 di Venezia, pari al 27,2%. Tuttavia, in quanto a flussi economici, anche nel 2019 Venezia ha superato tutti con 54,7 milioni di euro, seguita da Chioggia con 37,3 milioni, mentre il mercato di Pila si è fermato a 14,6 milioni, con una flessione del 2,7% rispetto al 2018.

IL TRACOLLO

Questo, però, era il passato. Già il 2020 si era aperto con le difficoltà della molluschicoltura provocate dall'ingente moria di vongole. Poi è arrivato il Coronavirus. «I mercati ittici - sottolinea Veneto agricoltura - oltre alla mancanza di prodotto a causa del minore numero di pescherecci in mare e allo scarso numero di grossisti in attività, hanno visto sensibilmente calare la domanda dei prodotti ittici freschi, per le limitazioni agli spostamenti dei consumatori e alla conseguente riduzione delle spese settimanali. Nelle grandi catene, i consumatori si sono orientati verso l'acquisto di prodotti confezionati o di maggiore durata. Ingenti le perdite per il comparto del pesce azzurro, visto che le volanti delle marinerie di Chioggia e Pila hanno ripreso il mare a pieno ritmo solo dopo Pasqua, con le uscite in mare delle volanti contingentate per i problemi nel garantire le distanze di sicurezza a bordo. In forte crisi anche il settore dei molluschi bivalve di mare, con i due Consorzi del Veneto che lamentano perdite ingenti già nei primi tre mesi dell'anno».

PRODOTTO INVENDUTO

Il rapporto evidenzia che «oltre al maltempo di novembre 2019, si aggiunge il blocco forzato delle draghe in porto e lo stop alla ristorazione, principale acquirente delle vongole di mare, e le difficoltà di esportare il prodotto verso la Spagna, primo importatore. Gli allevatori, non potendo vendere il loro prodotto, sono stati costretti a conservare grandi quantità di pesce e ad alimentarlo, aumentando così costi e rischi. In particolare, il comparto della venericoltura, già in forte crisi prima dell'esplosione del Coronavirus, per una estesa moria delle vongole veraci che ha colpito tra febbraio e marzo alcune lagune del Delta, ha subìto un ulteriore aggravamento della situazione. Gli operatori hanno indicato per marzo una diminuzione dei conferimenti all'incirca del 60%, con i prezzi che hanno subito una riduzione intorno al 7% dall'inizio della crisi».

Per il Polesine si tratta di una fetta rilevante della propria economia. Al di là della flotta peschereccia, con 169 seconda solo a Chioggia, il settore ittico vede attive 2.098 imprese, 734 di pesca e 1.364 di acquacoltura, che sono quasi il 68% delle 3.092 totali del Veneto. Tuttavia, si sottolinea ancora nel report, «da maggio le cose sono migliorate, con un crescente ritorno alla normalità, con la ripresa di tutte le attività e la ripartenza dei consumi. Gli ultimi rapporti dell'Eumofa, dopo l'introduzione delle nuove regole nella seconda fase , indicano una lenta ripresa degli affari per le imprese interessate dal canale Horeca (hotel ristoranti catering). con alcuni ristoranti ancora chiusi e altri che si vedono la clientela di fatto dimezzata, per applicare le misure per il distanziamento sociale nei locali».

È anche per questo che nella legge di conversione del decreto Rilancio, è stata introdotta un'indennità di 950 euro per maggio ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata Inps.

