Morìa di pesci: indagini e prelievi in Canalbianco

ADRIAIndagini in corso sul Canalbianco, all'altezza dell'idrovora di via Cengiaretto, nel territorio di Valliera, per accertare le cause che hanno determinato negli ultimi giorni tre quattro giorni la moria di un grande quantitativo di pesci. Le cause di questo strano fenomeno sono ancora ignote. Non è escluso che sia una conseguenza delle alte temperature o della rarefazione dell'ossigeno nell'acqua, insufficiente per consentire la sopravvivenza della fauna ittica. L'effetto è testimoniato dalla presenza di una grande quantità di pesci...