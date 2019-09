Moretto: «Telecamere e controlli sulle ciclabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO Chiede maggiori controlli per garantire più sicurezza e nuove postazioni di videosorveglianza il consigliere comunale Mattia Moretto, in seguito all'ennesimo caso di furti di rame lungo le piste ciclabili. Dopo il furto che aveva lasciato al buio il nuovo collegamento ciclabile tra Rovigo e Sarzano, con la necessità di interventi per una spesa di 6 mila euro prelevati dall'Amministrazione dal fondo di riserva, un nuovo furto di cavi è avvenuto nella ciclabile verso Grignano lasciando al buio via Marchioni e via delle...