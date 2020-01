Moretto (FdI): «Così si penalizzano le realtà virtuose»

«Basta con i tagli ai Comuni veneti: una penalizzazione del genere nei confronti di chi lavora bene per dare risorse a chi è in disavanzo o ha i bilanci in rosso è vergognosa! Nel 2020, infatti, la nostra regione perderà 8 milioni di euro rispetto al 2019 per effetto dei nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Importi importanti, soprattutto a bilancio approvato».

CRITICHE AL GOVERNO

A tuonare è il consigliere comunale Mattia Moretto, passato dall'opposizione al sindaco Bergamin tra le fila del Partito democratico a quella al sindaco Gaffeo, ora nelle fila di Fratelli d'Italia, che tocca corde care alla Lega, che ha accantonato il Nord dal proprio nome: «Mentre dal Governo - sbotta Moretto dai banchi dell'opposizione di Palazzo Nodari - ci fanno tirare la cinghia, il Comune di Roma percepirà 13 milioni in più grazie al Fondo di solidarietà: credo sia ormai arrivato il momento di smettere di accettare l'inaccettabile: i Comuni virtuosi, e in Veneto tutti lo sono, vanno sostenuti e non affossati con tagli demenziali che finiscono per mettere concretamente a rischio i servizi offerti ai cittadini, in particolare nel Polesine».

F.Cam.

