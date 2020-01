Moretto (FdI) boccia la chiusura del Corso: «Ammazzerà il centro»

VIABILITÀ

ROVIGO «È uno sbaglio chiudere nuovamente corso del Popolo». Ne è convinto il consigliere di Fratelli d'Italia Mattia Moretto, contrario all'ampliamento della Ztl prevista, nei prossimi mesi, dalla giunta Gaffeo.

«C'è da aspettarselo da chi vuole ripercorre i passi dell'ex sindaco Merchiori incalza Moretto -. Se poi queste azioni nascono dalla volontà di incentivare il centro storico e combattere l'inquinamento, credo si sia completamente fuori rotta. La situazione del commercio in città è già drammatica sostiene il consigliere di minoranza - e credo che, se queste idee diventassero realtà, la morte del centro storico e del suo commercio sarebbe solo questione di ore. La piazza ha bisogno di tutt'altro. Occorre rendere Rovigo più attrattiva. Incidere, per esempio, maggiormente con eventi e manifestazioni di qualità e con una seria e totale revisione del sistema di sosta. Sarebbe necessario incrementare i posti auto, a patto che siano gratuiti, allargare la zona a disco orario, introdurre il sabato gratuito, il ribasso delle tariffe orarie e una tariffa forfettaria agevolata per chi ha la necessità di sostare per diverse ore». Il Corso, per Moretto, in quanto arteria principale della città, deve rimanere aperto.

«Si pensi al caos che si creerebbe per attraversare da un capo all'altro la città spiega il consigliere comunale - dovendo passare per vie e viuzze, con ovvia conseguenza l'aumento del tempo di percorrenza, traffico ed inquinamento. Disagi che sarebbero condivisi anche dai commercianti del centro che, nonostante tutto, cercano di andare avanti. Non si può non sottolineare come, ancora una volta conclude l'ex consigliere del Partito democratico - che vi sia una totale scollatura tra le idee di questa sinistra e i reali bisogni della città».

