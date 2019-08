Moretto: «Bus anche a San Sisto e a Buso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A Buso e San Sisto manca il trasporto pubblico locale. A segnalarlo è il consigliere d'opposizione Mattia Moretto, che ha segnalato al sindaco di avere raccolto numerose firme per una petizione che chieda l'introduzione di due tratte degli autobus in quella zona della città. «Ho fatto protocollare una petizione con la quale io, accompagnato da un centinaio di residenti di Buso e San Sisto, chiedo l'installazione di una serie di corse lungo Viale Domenico Angeli, che porta all'incrocio con via Ippolito Nievo in direzione San Sisto, e via...