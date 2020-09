VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO È il momento di percorrere il ponte verso l'Europa, anche perché «Veneto e Italia non vedranno mai più tanti soldi quanti ne arriveranno con il Recovery fund, e che potranno arrivare con il Mes». Secondo l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, a Rovigo per sostenere la candidatura in consiglio regionale di Diego Crivellari, si parla per il Veneto di 3 miliardi dei 36 complessivi disponibili dal Fondo Salva-Stati (Mes), se l'Italia deciderà di ricorrere a questa linea di credito, e di almeno una decina di miliardi dei 209 stanziati dal Recovery fund, in attesa di cifre dettagliate secondo le schede del Piano nazionale di ripresa, da definire entro metà ottobre per accedere ai fondi europei.

Per questo, ha sottolineato Moretti, «occorre costruire una dimensione sinergica tra le istituzioni, a partire dai Comuni e dalla Regione, verso lo Stato e l'Unione europea» ora soprattutto, considerando le risorse disponibili, per la ripresa dalla pandemia del coronavirus.

«È strategico avere un legame forte con le istituzioni europee - ha aggiunto Diego Crivellari - insieme all'eurodeputata Alessandra Moretti possiamo fare un bel lavoro per il territorio e l'economia polesana, fatta di piccole-medie imprese e di distretti di eccellenza strategica». «Alessandra Moretti a Rovigo - ha commentato la presidente del consiglio comunale Nadia Romeo - è una presenza di impegno verso il Polesine», terra che «attende azioni conseguenti alle parole» per essere «un territorio su cui puntare».

«In questa campagna elettorale per le Regionali - ha continuato l'europarlamentare del Pd - il mio impegno è per sostenere una nuova classe dirigente, che sappia anche fare opposizione. La battaglia contro Zaia è molto difficile e richiede donne e uomini giovani, che sappiano interpretare il futuro e il cambiamento del centro-sinistra in Veneto, per leggere questa regione in una fase post pandemia che richiede capacità straordinarie di adattamento e di resilienza»

La sinergia con l'Unione europea sarà fondamentale per la gestione del dopo crisi da coronavirus, pensando alle risorse finanziarie a disposizione. Poi Moretti si è rivolta ai sostenitori dell'ambientalismo: «Il Covid - ha proseguito - non ci farà fare passi indietro verso gli obiettivi di sostenibilità. Modernizzazione, transizione ecologica e inclusione sono anche le linee strategiche del Recovery fund e il programma di Diego Crivellari sta dentro all'impianto europeo, puntando su lotta alla burocrazia, mobilità sostenibile, imprese, scuola e formazione, e più risorse alla sanità».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA