Monsignor Matteo De Mori è il nuovo arciprete della cattedrale. L'annuncio è stato formulato ieri mattina, durante la messa delle 10.30 nella chiesa madre della diocesi di Adria e Rovigo dal vescovo Pierantonio Pavanello.

Adriese, classe 1963, nato e cresciuto proprio all'ombra del campanile della chiesa di San Pietro e Paolo, la nuova guida spirituale si trasferì in giovane età con la famiglia a Rovigo. Il padre era un dipendente delle Ferrovie dello Stato. Ordinato sacerdote nel giugno del 1988, ha svolto le funzioni di segretario del vescovo Martino Gomiero. Intrapresi gli studi da diplomatico per la Santa Sede, ha fatto parte dell'Ufficio Corrieri della Segreteria di Stato del Vaticano ed è stato consigliere di Nunziatura a Londra.

Quella nunziatura di Londra finita al centro delle cronache per una vicenda ancora tutta da chiarire e legata all'acquisto di un immobile di lusso nel 2013, per la somma di 200 milioni di dollari, che ha portato alle dimissioni da cardinale dell'ex porporato sardo Angelo Becciu. Quell'immobile di Sloane avenue 60 sarebbe stato pagato con fondi provenienti dalla cosiddetta terza banca vaticana, ossia un fondo strutturale in seno all'Ufficio amministrativo della Sezione Affari generali, di cui Becciu era all'epoca sostituto. Uno Ior parallelo, secondo gli esperti di finanza vaticana, sul quale sarebbero confluiti anche i fondi provenienti dall'Obolo di San Pietro per investimenti in paesi offshore e compravendite immobiliari. Sull'operazione, secondo la Magistratura della Santa Sede, gravavano gravi indizi di peculato, truffa, abuso d'ufficio e riciclaggio.

De Mori raccoglie l'eredità del defunto monsignor Antonio Donà che aveva lasciato per motivi di salute la guida della comunità nel gennaio dello scorso anno. Qualche mese dopo, il 1 maggio 2020, era deceduto. Il nuovo arciprete farà l'ingresso l'11 aprile.

