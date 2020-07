MOBILITÀ

ROVIGO Fermato uno straniero senza patente alla guida di un monopattino non omologato. Durante un controllo avvenuto alcuni giorni fa, gli agenti della Polizia locale hanno fermato un uomo alla guida di un mezzo in grado di raggiungere anche i 70 chilometri orari, privo di qualsiasi protezione. Il mezzo è stato confiscato e sarà distrutto, il proprietario invece rischia provvedimenti molto seri, dal momento che la Motorizzazione Civile ha classificato il monopattino come un motociclo, ma privo di immatricolazione, assicurazione e di qualsiasi omologazione. Il veicolo in questione assomigliava solo vagamente ad un monopattino, un mezzo atipico molto utilizzato e che sta prendendo sempre più piede anche lungo le strade di Rovigo.

MEZZO FAI DA ATE

Contrariamente ai modelli in vendita, in regola con le nuove regole emanate dal Governo lo scorso 9 marzo, quello sequestrato aveva invece le ruote maggiorate, una potenza superiore al limite consentito e perfino una sella per potersi sedere durante il tragitto. Il tradizionale monopattino elettrico, secondo quanto previsto dal decreto Milleproroghe, è equiparato a una tradizionale bicicletta, ha una potenza massima di 500 watt, una velocità inferiore ai 25 chilometri orari (limite che scende a 6 chilometri in aree pedonali), deve essere dotato di luci e campanello e va guidato esclusivamente in piedi. Non può essere guidato da minori di 14 anni e sotto i 18 c'è l'obbligo di indossare il casco. In caso di scarsa luce vanno usati fari e giubbetto catarifrangente. In caso di mancato rispetto delle norme, le sanzioni vanno da 100 euro a 800 euro, a cui consegue la confisca del monopattino, oltre alla distruzione del veicolo nel caso non sia omologato. Insomma, le regole ci sono e altre fanno parte anche del buonsenso, che in teoria si dovrebbe avere a bordo di qualsiasi mezzo, come non viaggiare su un marciapiedi o intralciare il traffico.

CONTROLLI CONTINUI

I controlli da parte della Polizia Locale sono continui: nelle scorse settimane sono stati fermate altri due conducenti a bordo di mezzi fuori norma, provvedendo al sequestro del mezzo. Nel Piano del traffico che il Comune sta elaborando saranno coinvolti anche i mezzi lenti, tra cui, appunto, i monopattini. Avranno quindi delle regole specifiche anche a Rovigo, per cui non si potranno più utilizzare ovunque, creando situazioni di pericolo tra i pedoni o le auto. Per capire quali saranno le zone interdette bisognerà attendere la presentazione del Piano, ma è plausibile che le piazze diventino off limits, come già avviene a Verona. Nella città scaligera, infatti, sono molti i monopattini in circolazione, soprattutto a noleggio. Con l'utilizzo del telefono possono essere sbloccati e utilizzati, evitando di ricorrere all'acquisto.

Alberto Lucchin

