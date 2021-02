LA PROTESTA

ROVIGO Tra pochi giorni soffieranno sulla candelina: un intero anno senza lavoro e le maestranze del teatro e dello spettacolo non possono più attendere passivamente un ritorno alla normalità che sposta sempre più in avanti il suo arrivo. I lavori di migliaia di professionisti sono spariti e i pochi ristori messi a disposizione hanno fatto emergere una grave crisi non solo economica, ma anche di rappresentanza. Tecnici, teatranti, sarte, artigiani, ovvero le mani dello spettacolo intese proprio come i ruoli operativi che permettono agli spettacoli di andare in scena e di essere fruiti dalle persone, rappresentano una costellazione complessa e variegata di professioni e di aziende che ieri si è data appuntamento in piazza Matteotti e che nelle prossime settimane manifesterà la propria presenza anche a Sanremo durante il festival per attirare l'attenzione a livello nazionale.

LA MANIFESTAZIONE

Sotto le Due Torri di Rovigo, le bandiere Cobas Adl hanno fatto da scenografia alla manifestazione delle Maestranze Venete dello spettacolo che stanno visitando tutte le città del Veneto in una sorta di Covid tour, dialogando con la Regione e i rappresentanti del Governo per costruire un nuovo mondo del lavoro per i professionisti dello spettacolo.

IL PORTAVOCE

«Eliminare il lavoro nero, costruire un mondo del lavoro giusto che rispetti le persone: sulle ceneri delle nostre professioni dobbiamo costruire un nuovo spettacolo» esordisce Jacopo Pesiri, portavoce delle Maestranze, chiedendo la riforma di un settore che non tornerà come prima.

GLI OBIETTIVI

«La ripresa, che non può essere una finta ripresa come quella della scorsa estate continua , dovrà essere una rivoluzione. In questa partita anche la Regione ha un ruolo importante, non soltanto il Governo. Dopo i mille euro ottenuti, che rappresentano un buon primo passo nella giusta direzione e sono un segnale di attenzione da parte della Regione, c'è bisogno di fare ancora di più» conclude Pesiri, che ha già incontrato il presidente Luca Zaia e che sta attendendo un incontro con l'assessore alla Cultura del Veneto Cristiano Corazzari, annunciando ai colleghi l'appuntamento alla manifestazione di Padova prevista per il giorno 23, appunto il dodicesimo mese dalla fine dello spettacolo.

LA CRISI LOCALE

In Polesine l'attività quasi azzerata di presenze storiche della cultura locale, come il teatro Sociale di Rovigo, il Comunale di Adria e quello di Badia Polesine, ha avuto ricadute di non poco conto nel settore delle maestranze, con decine di aziende e professionisti che hanno dovuto fare i conti con la riduzione di incarichi legati all'allestimento degli spettacoli e dei diversi service che ruotano intorno ad ognuno di essi.

TUTTI A PADOVA

A Padova si riuniranno le Maestranze, portando nelle piazze i bauli e i ferri del mestiere per creare una vera e propria coreografia di protesta. Al microfono, ieri in piazza Matteotti, anche Luca Dall'Agnol del Cobas ed Enrico Zulian, presidente della cooperativa Città invisibile che si occupa di servizi e allestimenti di eventi, fiere e spettacoli. «A fronte di pochi ristori emergenziali, gran parte di questi lavoratori non ha nemmeno diritto agli ammortizzatori sociali. La priorità per noi è creare un sistema di tutela del reddito e per questo chiediamo l'istituzione di un tavolo serio, che tenga conto di ogni competenza professionale e che prenda in esame tutto il complesso sistema dello spettacolo, non solo quello rappresentato dai grandi eventi, ma anche da quelli piccoli che avvengono in ognuna delle nostre città».

L'APPELLO

Invocando la protezione di santa maestranza con un logo ad hoc stampato sulle t-shirt, i lavoratori sembrano chiedere alla divinità le risposte che le istituzioni non sono riuscite a dare nemmeno a un anno di distanza dall'inizio dell'emergenza.

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

