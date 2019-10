Molestie a un 17enne: patteggia due anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALPEGGIAMENTI ILLECITIROVIGO Toccamenti ad un ragazzino, all'epoca ancora minorenne, che sono costati una condanna a 2 anni per violenza sessuale, nell'ipotesi di minore gravità, a un 54enne di Tivoli, Massimo Mancini. Il fatto risale al 9 aprile del 2014, quando l'uomo abitava a Rovigo: dopo aver invitato un gruppetto di ragazzini a cena a casa sua, in centro a Rovigo, come più volte era già successo, avrebbe offerto loro da fumare un po' di marijuana e, ad un certo punto, avrebbe allungato le mani su uno dei giovani, allora 17enne. Si...