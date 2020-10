TRIBUNALE

PIOVE DI SACCO Una spensierata serata tra amici al bar si è trasformata in un incubo per una ragazza di 22 anni. La giovane, originaria di Rovigo e ora residente nel Veneziano, è stata oggetto delle attenzioni sessuali di un 51enne di Arzergrande la notte del 27 agosto di tre anni fa. L'uomo, M.F., si trova a processo davanti ai giudici del Tribunale collegiale per difendersi dall'accusa di violenza sessuale. La prossima udienza è stata fissata per il 4 aprile dell'anno prossimo, nell'occasione saranno presenti i testimoni per l'accusa rappresentata dal sostituto procuratore Marco Brusegan.

Quella sera la ventiduenne, insieme al suo ragazzo e a un gruppo di amici, si è recata al bar Orange nella frazione di Tognana a Piove di Sacco per passare qualche ora in allegria. Il compagno della giovane per divertirsi ha alzato un po' il gomito e ad approfittare della situazione, con il giovane incapace di vigilare sulla sua donna, sarebbe stato il 51enne di Arzergrande. Una barista straniera di 39 anni ha poi raccontato ai carabinieri che quel giorno l'uomo avrebbe a più riprese importunato la ragazza, chiedendole di fare l'amore con lui. Al termine della serata la 22enne è uscita dal bar (il locale è del tutto estraneo ai fatti) per raggiungere il suo ragazzo già in auto e sdraiato sul sedile del passeggero davanti. A questo punto la giovane sarebbe stata seguita dal 51enne. L'uomo le avrebbe preso con forza un braccio immobilizzandola, per poi toccarla più volte nelle parti intime. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a fuggire, mentre il ragazzo si è accorto di nulla per i fumi dell'alcol. Il 51enne però sarebbe riuscito a raggiungerla, l'avrebbe spinta contro un muro strappandole la camicetta e la spallina del reggiseno. La giovane per la seconda volta è scappata gridando aiuto e a venire in suo soccorso è stata la barista 39enne.

L'INDAGINE

La ragazza, sotto choc, il giorno dopo si è recata alla stazione dei carabinieri di Piove di Sacco e ha presentato denuncia. Sono scattate le indagini e i militari hanno ascoltato diverse persone presenti al bar quella sera. Tra questi un ragazzo organizzatore dell'incontro. Agli inquirenti ha raccontato di come il 51enne sia conosciuto come una persona tranquilla e per nulla violenta. Tuttavia anche lui ha ammesso davanti ai carabinieri come l'uomo avesse manifestato un interesse sessuale verso la giovane. La testimonianza più importante è forse quella fornita agli investigatori dalla barista. «Quella sera, finito il turno, mi stavo riposando un attimo su un divano del locale. Dalla vetrina del bar ho visto la ragazza e l'uomo dirigersi verso una palestra vicina. Dopo poco ho sentito un grido d'aiuto. Sono uscita dal bar e verso di me stava correndo la giovane terrorizzata. In quel momento sono stata anche spinta dall'uomo che la stava rincorrendo, e lui mi ha chiesto scusa».

Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

