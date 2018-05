Molesta l'ex amante, finisce in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIETRO LE SBARREROVIGO Una relazione semiclandestina, che lo ha fatto ardere di passione. Ma che gli ha fatto perdere la testa per la donna amata al punto da venire prima denunciato per stalking e poi arrestato in flagranza dalla Polizia dopo un inseguimento dell'auto di lei e del marito, con un maldestro tentativo di speronamento.STORIA CONCLUSATutto inizia, o, per meglio dire, finisce, il primo maggio, quando la donna, una 55enne sposata, decide di troncare il rapporto con l'amante. Lui, di tre anni più giovane, Stefano Poletto, pizzaiolo,...