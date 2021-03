ROSOLINA

Le condizioni in cui versa il museo diffuso delle dune fossili e la richiesta di rimessa in pristino delle infrastrutture atte alla pesca in zona Moceniga e Marinetta, sono due argomenti che il gruppo di minoranza Più Rosolina ha fatto iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale che si terrà oggi, alle 19, in modalità telematica. Mai stato aperto al pubblico, il museo diffuso delle dune fossili di via Moro presenta due accessi, uno vicino al complesso scolastico di Volto e l'altro, qualche centinaio di metri più avanti in direzione di Rosolina, che porta a un parco completamente attrezzato con giochi e manufatti didattici sull'ambiente locale, più una fontanella. Il tutto, però lasciato in uno stato di incuria e abbandono, nonostante agli atti l'amministrazione comunale abbia la disponibilità garantita dai volontari di Legambiente per la gestione dell'area e che in tempi di emergenza Covid, ci sia il problema di allentare il sovraffollamento nel vicino parco giochi vicino ai campi sportivi.

Per questo, dopo un sopralluogo, i rappresentanti dell'opposizione chiedono se e quando l'amministrazione comunale intenda aprire al pubblico il parco, ma anche l'intero museo diffuso delle dune fossili, se la fontanella sarà attivata e con quale frequenza saranno svolti interventi di manutenzione, infine se sia prevista l'installazione di fotocamere di sorveglianza o delle foto-trappole a maggior tutela delle aree.

Parzialmente superata dagli interventi di manutenzione realizzati nel porto peschereccio di Moceniga, la mozione di Più Rosolina chiede un impegno all'amministrazione per «provvedere con un piano completo al ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture atte alla pesca di Moceniga e Marinetta». Denunciati da anni, per i consiglieri d'opposizione i problemi di inadeguatezza e di cattivo stato in cui versano le infrastrutture a servizio della pesca professionale vanno affrontati di concerto, dato che la pesca è un settore economico strategico per il comune.

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA