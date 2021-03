LE POSIZIONI

ROVIGO «La decisione sulla nuova collocazione del Tribunale deve essere condivisa anche i con consiglieri dell'opposizione che rappresentano la metà dei cittadini di Rovigo». I capi gruppo delle minoranze in Consiglio comunale, Valentina Noce per la Lega, Mattia Moretto per Fratelli d'Italia, Antonio Rossini e Mattia Maniezzo, hanno chiesto al sindaco di partecipare al sopralluogo tecnico che dovrebbe avvenire in questi giorni all'ex questura di via Donatoni alla presenza dell'ingegnere inviato dal ministero che dovrà, appunto, scegliere la sede più consona al nuovo palazzo di Giustizia.

«Vogliamo essere coinvolti nel sopralluogo in quanto rappresentiamo i cittadini ha spiegato Rossini -. Non siamo d'accordo sulla collocazione in via Piva, nell'ex Banca d'Italia, o addirittura, nella sede di Asm. Soluzioni che porterebbero il Tribunale fuori dal centro storico con danni enorme per l'economia della città».

«Abbiamo un centro storico già abbastanza compromesso dal punto di vista economico ha spiegato la capogruppo della Lega Noce - è essenziale mantenervi il Tribunale per garantire le attività e il tessuto sociale dell'intera città».

INTERESSI COINVOLTI

«Se non potremo essere presenti al sopralluogo del tecnico inviato dal Governo ha aggiunto Noce Roma deciderà il futuro della nostra città e noi, a giochi fatti, non potremo più cambiarlo». «È la politica che deve trovare delle soluzioni ha aggiunto il consigliere Maniezzo - la collocazione nell'ex caserma Silvestri è ancora percorribile, serve però la volontà politica di perseguirla. Manca, inoltre, un progetto per il futuro dell'attuale sede di via Verdi destinato a diventare un altro vuoto urbano. Ho proposto all'Amministrazione di collocare in quel palazzo un corso di ingegneria meccanica o legato alle professioni sanitarie, due realtà che rispecchiano il tessuto produttivo e sociale del nostro territorio».

Infine, il consigliere di Fratelli d'Italia Moretto, punta il dito sul modus operandi dell'attuale Amministrazione: «Il sindaco afferma ha deciso quali stabili proporre a Roma per il Tribunale senza mai confrontarsi con il Consiglio comunale. Aveva un anno di tempo per condividere un piano da presentare al ministero. Invece, ha agito senza rendere conto alla minoranza del progetto che aveva in mente per il futuro della città».

Riguardo al centro storico, Rossini ha ricordato che il sindaco non ha tenuto conto dell'ipotesi dell'ex caserma dei vigili del fuoco, a pochi passi dall'ex questura. Scartata, invece, da tutta la minoranza, l'ipotesi di decentrare il palazzo di Giustizia in un quartiere, come appunto la Commenda, in quanto le conseguenza per la viabilità' della zona sarebbero enormi, così come i disagi per i cittadini che vi risiedono».

Roberta Merlin

