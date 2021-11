Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRBUNALEROVIGO Aveva seminato il panico presentandosi negli uffici del Giudice di pace, allora in via Boscolo, tenendo in mano una cassetta metallica verde, simile a quelle per la conservazione delle munizioni, mentre sulle spalle aveva uno zainetto, e pronunciando la minacciosa frase: «Ora basta, mi faccio saltare per aria». Erano le 8.30 di giovedì 8 gennaio 2015, il giorno dopo attacco terroristico contro la sede del giornale satirico...