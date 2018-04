Minacce per l'autovelox: solidarietà al sindaco D'Achille

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MINACCE AL SINDACOROVIGO Il Pd non ci va tanto per il sottile e parla di «sedicenti nuovi brigatisti», mentre il sindaco di Rovigo non manca di esprimere la propria «solidarietà al sindaco di San Bellino Aldo D'Achille per le vili minacce di morte subite», sottolineando come «tutta la comunità rodigina gli è vicina e lo supporta nel suo mandato amministrativo».E tutto per un autovelox che multa chi non rispetta i limiti di velocità. Una situazione ai limiti del surreale. Già prima che l'occhio elettronico si aprisse su via Valli,...