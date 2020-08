MINACCE ALLA EX

ROVIGO Minaccia e molesta l'ex compagna, il giudice gli vieta di avvicinarsi, anche virtualmente, alla vittima. Ieri la sezione reati contro la persona della Squadra mobile diretta da Gianluca Gentiluomo ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 30enne rodigino. Il dispositivo ha previsto nei suoi confronti un divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai suoi famigliari, nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, con l'obbligo di mantenere in caso di incontro casuale una distanza di almeno 100 metri, e con il divieto di comunicare con la stessa telefonicamente e con qualsiasi altro mezzo informatico.

COMPORTAMENTI RIPETUTI

L'uomo minacciava e molestava la vittima in modo da cagionarle un grave stato di ansia e paura, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e, in particolare, a cambiare il numero di telefono e lasciare la propria abitazione facendosi ospitare da alcuni familiari. Il fatto, una volta denunciato, è stato trattato con la massima urgenza, seguendo il canale prestabilito dalle nuove disposizioni del Codice Rosso, tanto da determinare il sostituto procuratore di turno a richiedere al giudice per le indagini preliminari idonea misura cautelare.

REATI IN AUMENTO

Purtroppo, a livello nazionale, gli unici reati che durante l'emergenza Covid-19 si sono inaspriti riguardano proprio quelli afferenti la violenza di genere. Quindi, sotto questo profilo, si coglie l'occasione per sensibilizzare il più possibile tutte le vittime che, ancora oggi, nella maggior parte dei casi, sono restie a denunciare fenomeni di questo tipo. Nei casi di stalking, accanto alla denuncia e a seconda della gravità della situazione, vi è anche la possibilità di avviare la procedura amministrativa che porta all'emissione del provvedimento di ammonimento da parte del questore che, pur non comportando la denuncia, consente in ogni caso di poter prendere in carico il caso e porre in essere tutte le misure che consento di aiutare la vittima ad uscire dal tunnel della violenza e ad iniziare un percorso di protezione e sicurezza. Ogni anno, anche in Polesine, sono decine le denunce raccolte, non solo dalle Forze dell'ordine, ma anche dal centro Antiviolenza del Polesine in merito a molestie, fisiche o verbali, con vittime le donne che finiscono nel mirino di ex mariti o compagni.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA