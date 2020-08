VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO L'opera di un mitomane, una persona che senza ragionare ha scritto due pesantissime parole: A morte. È il messaggio che mette i brividi quello spedito a Graziano Azzalin, consigliere regionale uscente del Partito democratico e ricandidato alle prossime elezioni. Non è il primo episodio della campagna elettorale, che rischia di assumere toni sempre più accesi: «Nei giorni scorsi mi hanno strappato dei manifesti elettorali, in corso del Popolo - rivela Azzalin - al momento non presenterò denuncia, ma se certi comportamenti si ripeteranno, a quel punto agirò per tutelare la mia persona. Si respira un clima pesante, ma continuerò a impegnarmi come prima: i valori si fondano sul rispetto degli avversari e della competizione politica, questo è un brutto segnale».

È stato lo stesso candidato del Partito democratico a denunciare quanto accaduto, ieri pomeriggio, scrivendo un post sui social assieme all'immagine incriminata: «Ho ricevuto questa foto. Ho deciso di renderla pubblica non per parlare del caso in sé o degli attacchi nei miei confronti, ma per evidenziare il clima generale fomentato ogni giorno. Oggi sembra più facile odiare e insultare chi non la pensa come te o chi è diverso da te. Oggi sembra più difficile rispettare e confrontarsi con chi ha idee diverse e le manifesta rispettando gli altri. Oggi sembra gioco facile incitare all'insulto e all'odio piuttosto che spiegare le proprie ragioni. Agli odiatori rispondo con il sorriso: queste scritte non mi intimoriscono e andrò avanti forte del sostegno e dell'affetto di tantissime persone».

Alessandro Garbo

