DONNE NEL MIRINO

ROVIGO Nonostante il divieto di avvicinamento che aggravava un precedente ammonimento del Questore, si è presentato a casa della ex brandendo un coltello da cucina. Mostrandole la lama, l'ha minacciata: «Ora ti faccio male». La donna, terrorizzata, è riuscita a chiudersi in casa e a telefonare per chiedere aiuto, mentre l'uomo, si è accanito sul citofono distruggendolo. Un comportamento che, le indagini della Squadra mobile, ha certificato la sua pericolosità tanto da farlo finire dritto in carcere. Il sostituto procuratore Valeria Motta ha richiesto ed ottenuto l'aggravamento della misura già in atto, il divieto di avvicinamento, disposto nei confronti dell'uomo, 40enne, indagato per stalking perché da circa un anno a relazione finita, ha iniziato a perseguitare la donna con telefonate e messaggi con offese e minacce, tipo assassinare lei e i suoi familiari se non gli avesse dedicato più tempo. La donna dopo mesi di minacce, appostamenti sotto casa e pedinamenti, ha ottenuto una diffida formale, ma neanche questo è bastato, perché lui ha continuato imperterrito a tormentarla, finché non lo ha denunciato. Dopo la denuncia era arrivato il divieto di avvicinamento e, ora, il carcere.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA