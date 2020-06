LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Saranno più di mille i nuovi loculi che verranno realizzati nei prossimi mesi nel cimitero di via Oroboni. Il progetto dell'ampliamento del camposanto della città sta infatti per partire e prevede ossari, tumulazioni, tombe di famiglia e una Sala del Commiato. Per aumentare la disponibilità di spazi per le sepolture, il Comune ha dato infatti il via a un ampliamento negli spazi adiacenti all'attuale cimitero. Gli interventi sono stati presentati ieri mattina dall'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto, in occasione dell'apertura dei cantieri, sospesa nei mesi scorsi a causa dell'emergenza Covid. Favaretto ha illustrato le linee-guida del progetto, che rispondono a una necessità molto sentita dai rodigini.

«Il progetto ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici è stato commissionato dal Comune, che sovrintende alla realizzazione delle opere e verificherà la correttezza della futura gestione, e prevede la realizzazione di oltre mille nuovi spazi per sepolture. La suddivisione in due lotti consentirà di gestire al meglio l'intervento, garantendo inoltre flessibilità nell'assegnazione degli spazi, per rispondere in modo personalizzato alle esigenze reali dei cittadini. La progettazione è stata a cura dello studio Massarente».

LOCULI E CAPPELLE

Nel dettaglio, il primo lotto vedrà la costruzione di 54 tumulazioni singole a terra, 263 loculi e 22 cappelle gentilizie di varia tipologia. Altrettanti spazi saranno realizzati nel secondo lotto, che comprenderà anche la realizzazione della Sala del Commiato. Quest'ultima sarà completata entro il 2024 e consentirà anche ai rodigini di poter usufruire, direttamente nell'area cimiteriale, di un luogo accogliente sia per cerimonie religiose che per cerimonie laiche. «I lavori del primo lotto sono iniziati a ottobre e, nonostante le interruzioni dovute alla quarantena e all'attuale necessità di tutelare prima di tutto la salute degli operatori nel cantiere, si concluderanno entro ottobre 2020 ha spiegato Sergio Zampini, amministratore delegato della società Arcobaleno Gc, che si è aggiudicata la concessione comunale per la realizzazione dell'ampliamento e la sua successiva gestione - I lavori del secondo lotto inizieranno invece a febbraio 2023 e si concluderanno entro dicembre 2024». Infine, guardando al futuro, nel 2028 è previsto l'avvio di un altro lotto di lavori per un ulteriore ampliamento degli spazi a disposizione. Per i cittadini che ne avranno necessità, il punto di riferimento resterà Asm Rovigo, l'azienda di servizi che cura anche il verde e il decoro dell'area cimiteriale, a cui ci si potrà rivolgere per ogni richiesta di informazioni, acquisto di spazi e attivazione di servizi. «Le assegnazioni - ha spiegato Marco Muneratti, responsabile del servizio di Polizia Mortuaria di Asm Rovigo - saranno comprese tra i 30 e i 90 anni, con una durata variabile a seconda delle tipologie e della posizione». Così come le tariffe concordate con il Comune di Rovigo: partiranno da 2.700 euro per loculo relativo e saranno differenti a seconda della tipologia degli spazi richiesti e dell'eventuale personalizzazione delle sepolture private, che sarà possibile nel rispetto degli standard e del decoro previsto dal regolamento cimiteriale.

