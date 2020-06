TRASPORTI

ROVIGO Ripartenza sì, ma con il freno a mano tirato: il nuovo orario estivo del trasporto pubblico locale extraurbano prevede una riduzione di circa mille chilometri al giorno di strade percorse dalle corriere rispetto al passato.

Il passato, però, era un'epoca fa. Gli effetti dell'epidemia, infatti, si sono fatti pesantemente sentire anche sui servizi di trasporto pubblico locale. Inevitabilmente, fra necessarie misure di distanziamento e un crollo degli utenti, anche per effetto della chiusura anticipata delle scuole, il periodo di massima criticità epidemica ha visto circolare molte meno corriere e quasi tutte semivuote.

NUOVO ORARIO

Le misure emergenziali regionali sulla rimodulazione del trasporto pubblico locale, però, sono terminate lunedì scorso. E con la loro scadenza, sono stati pubblicati gli orari estivi sia del trasporto ferroviario locale regionale, che quelli dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale.

Questi ultimi in Polesine sono ancora in regime di proroga, con il bando di gara per l'assegnazione del servizio atteso da anni, cui si lavora dal 2013, ma ancora non in arrivo

LA RIORGANIZZAZIONE

La parte del leone la fa Busitalia Veneto, il cui orario estivo 2020, in vigore dal 15 giugno fino all'inizio delle scuole, è stato approvato dalla Provincia che sottolinea come l'offerta sia «riadattata rispetto all'abituale programma di esercizio estivo in funzione del particolare momento emergenziale ancora in corso, ritenuta adeguata e rispettosa delle vigenti direttive statali e regionali sul trasporto pubblico locale e coerente con le ultimissime disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della giunta regionale del 13 giugno che ha stabilito la riapertura, dal 15 giugno, di molte attività economiche, sociali e ricreative fruibili anche attraverso l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale».

I NUMERI

Le modifiche del servizio estivo 2020, spiega Busitalia Veneto, «comportano provvisoriamente, salvo interventi successivi, complessivamente una diminuzione delle percorrenze suddivise per i vari programmi di servizio pari a 920,92 chilometri al giorno dal lunedì al venerdì, 1.404,52 chilometri al giorno il sabato, 270,63 chilometri al giorno i festivi, rispetto al precedente programma estivo. Le percorrenze provvisorie giornaliere previste per l'esercizio estivo 2020 ammontano a 10.959,04 chilometri dal lunedì al venerdì, 10.198,60 chilometri il sabato, 940,21 chilometri i festivi».

CORSE CANCELLATE

Nel dettaglio, rispetto alla scorsa estate saltano le corse delle 9.25 e 11.05 Adria-Rovigo, 11 Rovigo-Adria, 8.15 e 12.40 Porto Tolle-Adria, 9.35 Adria-Porto Tolle, 6.30 Porto Tolle-Pila, 6.50 Pila-Ca' Venier-Taglio di Po, 12.40 Taglio di Po-Pila, 13.35 Pila-Porto Tolle, 11.10 Adria-Fasana-Ca' Emo, 11.35 Ca' Emo-Villadose, 11.56 Villadose-Ca' Emo, 12.18 Ca' Emo-Adria, 8.33 Trecenta-Baruchella, 8.42 Baruchella-Trecenta, 8.35 Stienta-Badia, 11 e 12.10 Badia-Stienta, 10.20 Rovigo-Badia, 9.05 e 10.55 Badia-Castelmassa, 10.55 e 11.35 Castelmassa-Badia, 6.25 Stienta-Canda-Rovigo, 16.10 Rovigo-Anguillara, 16.45 Anguillara-Rovigo, 15.40 e 17.45 Adria-Ariano, 16.55 e 18.30 Ariano-Adria, ma con le nuove corse delle 16.45 Adria-Ariano e delle 17.30 Ariano-Adria. Sospesa dal 1. luglio al 9 settembre la Melara-Legnago. Il sabato si fermano anche le corse delle 18.40 Adria-Taglio di Po, 19.20 Taglio di Po-Adria, 10 e 14.20 Rovigo-Trecenta, 12.49 Castelguglielmo-Pincara-Rovigo, 8.15 Badia-Trecenta, 16.10 Trecenta-Badia 7.40 e 15.05 Rovigo-Badia, 9.25, 16 e 16.25 Badia-Rovigo, 16.50 Badia-Ostiglia, 18 Ostiglia-Badia, 7.30 Badia-Pincara, 8.11 Pincara-Badia, 12.30 Trecenta-Castelguglielmo. I festivi, tagliate le corse: 8.45 Rovigo-Adria, 18.12 Adria-Rovigo. 7.42 Trecenta-Rovigo, 18.42 Rovigo-Trecenta, 8.45 e 14.20 Adria-Rosolina Mare, 13.30 e 17.30 Rosolina Mare-Adria, e sempre nei festivi, unificazione alle 19 delle corse 18.50 e 19.20 Rosolina Mare-Adria, per evitare sovraccarichi sull'ultima corsa.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

