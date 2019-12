Migliora il bimbo travolto dal trattore

L'INCIDENTE

ROVIGO Il bambino di 6 anni, caduto e investito dal trattore venerdì pomeriggio, sta meglio: ha subìto un intervento ricostruttivo per ridurre i traumi dovuti allo schiacciamento e guarirà dalle fratture nell'arco di alcune settimane. Ha riportato la frattura di un femore e traumi a un braccio ed è ancora ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Rovigo. Non è in pericolo di vita e questo basta a mettere fine a un incubo che ha travolto la famiglia che gestisce un'azienda agricola nei pressi dell'ospedale di Rovigo, l'agriturismo Il Bosco, proprio adiacente al nosocomio. Il bambino ci saliva spesso sul trattore, chi non lo fa se ne ha la possibilità: in Polesine è motivo d'orgoglio fare un giro a bordo di un mezzo agricolo con il papà, il nonno o uno zio. È una pratica diffusa, equivalente a un giro in giostra per i bambini, ma è anche pericolosa perché le dotazioni di sicurezza dove ci sono sono tarate esclusivamente per persone adulte.

INCHIESTA

Sull'incidente sono intervenuti la Polizia e lo Spisal che ha fatto i rilevamenti necessari a stabilire se il trattore fosse in regola con le normative vigenti. Al momento la Procura non è stata avvertita e questo significa che per ora non c'è una notizia di reato e nessuno risulta indagato. La ricostruzione fatta dalle autorità competenti non lascia dubbi: l'incidente è stato frutto solo della sottovalutazione del rischio. Le campagne presentano un percorso accidentato che ha sbalzato giù dal seggiolino il piccolo che è poi rimasto schiacciato per l'inerzia del mezzo. I soccorsi sono stati rapidissimi, vista la vicinanza dell'ospedale e anche grazie alla tempestività i medici hanno potuto intervenire subito.

