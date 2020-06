LO SPORT

ROVIGO Bocalon, branzin, dentale... Sono i nomi dialettali con i quali è conosciuto tra Adige e Po il persico trota, famiglia Centrarchidi (la stessa del persico sole, per intenderci). Ma ormai in epoca di anglicizzazione progressiva, il verdone per via della livrea che digrada dal verde scuro al verde acqua, è internazionalmente conosciuto come black bass (perca nera in inglese letterale). Un pesce alloctono in Europa, originario del centro America, una specie ittica che definire strana è perlomeno riduttivo. Già perché oltre alle spiccate qualità predatorie in ossequio al detto pesce grande mangia pesce piccolo, delinearne l'indole è lavoro arduo.

PESCE PREDATORE

Lo studiano da decenni schiere di biologi e ittiologi. Scontroso, riottoso, collerico, ma anche assente, disinteressato, indolente come pure giocoso e competitore. In una parola, pazzo. Una vena di follia, ammesso che sia ammissibile nel mondo animale, che lo fa fiondare su qualsiasi cosa si muova in acqua, sia essa viva o artificialmente mossa da un pescatore. Gianni Rizzo, morto mentre svolgeva la sua attività di cacciatore di bass sul Bolsena, ne era rimasto letteralmente affascinato. Una passione che negli anni recenti ha coinvolto e travolto centinaia se non migliaia di pescatori a lancio anche in Polesine, soprattutto giovani e giovanissimi. E' cosi che è stato importato anche in Italia in Bass fishing, la pesca competitiva al persico trota.

In Italia e in Europa il persico trota arriva all'inizio del secolo scorso e la sua grande capacità di adattamento, l'indole territoriale e la forza riproduttiva lo fanno prosperare in tutte le acque di pianura e dei laghi. In Polesine attraverso le immissioni nei grandi laghi alpini, il Garda soprattutto poi dal Mincio verso il Canalbianco, il bocalon si ambienta benissimo. Negli anni 70 e 80 canali, scoli e anche gorghi pullulano di bass. Non da meno il Po, con le sue golene invase da questo pesce. Sono seguiti però anni di progressiva rarefazione fino ai giorni nostri, dove il persico trota è quasi scomparso. Ma il Bass fishing ha comunque fatto in tempo ad attecchire in tanti appassionati. E proprio i primi tournament cioè le gare vere e proprie di pesca al bass, videro tra gli organizzatori Gianni Rizzo che, con altri appassionati locali tra i quali Otello Masarà, altro profeta dello spinning made in Polesine, mise in piedi diversi appuntamenti ed eventi per questa pratica sportiva. Dalla prima metà degli anni 2000, teatro privilegiato fu il Canalbianco da Canda a Volta Grimana, anche se il debutto nel 2007 avvenne sul Po di Maistra dove era presente un attracco per la bass boat, gli scafi velocissimi e attrezzati con fuoribordo, propulsori elettrici, ecoscandagli, gavoni per mantenere vive le catture e comodi pianali per pescare da posizione elevata. Il bass, in pratica, ha fatto nascere una vera e propria industria dedicata. Barche ma non solo, anche altri natanti e galleggianti (belly boat, kayak, canoe...) e poi canne specialissime, mulinelli supertecnologici, fili e trecciati ed esche, migliaia di tipi di artificiali dei più vari materiali e fogge. Un vero pianeta a sé nell'universo alieutico. Basti ricordare gli eventi di contorno che sempre Rizzo riusciva ad organizzare come le premiazioni/evento di fine stagione ospitate al Censer.

PESCA A LANCIO

Due parole vanno dette sulla pesca a lancio che oltre al bass mira alla cattura di tantissime altre specie non solo predatrici per definizione. Piace lo spinning, soprattutto ai giovani. E i motivi sono evidenti: attrezzatura minima (canna, mulinello e un pugno di artificiali), movimento continuo, osservazione e studio dell'ambiente, catture diverse e divertenti. Con un qualcosa in più: la possibilità diventata ormai un dogma morale di rimettere in acqua il pesce catturato in attesa di un'altra, successiva e soddisfacente cattura.

Franco Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA