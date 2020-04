POLESANI ALL'ESTERO

VILLADOSE Da diversi anni vive all'estero, prima in Australia e poi alle Hawaii, la villadosana Michela Voltan con il marito Francesco, originario della provincia di Trento, e i due figli Nicola ed Emma.

RISCHIO CRISI

«Alle Hawaii ci sono ancora pochi casi, la gente che ancora si muove è tanta, c'è tanta incredulità. Anche se un po' l'America ha imparato: i negozi non essenziali sono chiusi così come le scuole e si chiede di applicare la social distance - racconta Michela - i supermercati e i benzinai disinfettano tutto (carrelli, pompa della benzina..) dopo ogni cliente, tuttavia questo social distancing non è ancora praticato molto bene, nonostante ci siano molti cartelli in giro a ricordarlo. Qui il problema è davvero di un'entità enorme, dovesse il virus avanzare con i suoi contagi e paralizzare l'America a lungo. La gente ha l'assicurazione medica tramite il lavoro, l'americano medio vive di stipendio in stipendio, ovvero ha zero risparmi, quindi, ci sono famiglie già in bancarotta dopo una settimana di non lavoro».

Michela Voltan aggiunge che «con le scuole chiuse ci sono già bambini che non mangiano, perché l'unico pasto che potevano fare era quello che gli garantiva la mensa alla scuola. Non esistono ammortizzatori sociali come cassa integrazione e nessuno si aspetta aiuti dal governo. La fila, oltre che fuori dai supermercati, la si vede anche fuori dal negozio di armi. Vanno in molti a comperare anche una pistola o le munizioni per assicurarsi la difesa personale da chi, nel caso peggiore, andasse a rubare cibo nelle case. È impossibile trovare carta igienica, presa d'assalto. Noi non abbiamo perso il nostro sorriso, il senso dell'umorismo, impariamo dai nostri cari e non usciamo dalla porta da una settimana. Ci godiamo i bimbi e ci arrabattiamo tra un gioco e un virtual meeting di lavoro».

LAVORO ASSICURATO

La polesana evidenzia che «fortunatamente mio marito Francesco e io lavoriamo per Hitachi rail, quindi classificata azienda strategica per i trasporti, che sono un essential business. Avendo un lavoro, anche se virtuale, abbiamo ancora uno stipendio e soprattutto l'assicurazione medica. Dopo aver viaggiato in tutto il mondo, posso dire che tutti, ma proprio tutti, gli amici stranieri mi mandano messaggi di solidarietà chiedendomi come stanno i miei cari in Italia, la mia famiglia in Italia, che mi pensano perché sentono della terribile situazione in Italia. Proprio perché dall'America all'Australia tutti pensano che la cosa è toccata e toccherà solo all'Italia. Noi invece ci prepariamo e stiamo in casa perché, nonostante mi auguro la medicina faccia passi da gigante nella battaglia contro questo mostro, sappiamo che sarà solo questione di tempo prima che il mondo si renda conto che chiunque può diventare velocemente l'Italia. E come con tutti gli amici più cari, colleghi e vicini con cui parlo, chiudo il messaggio con un bel stay safe».

La villadosana conclude che «i casi stanno comunque aumentando. Si continua a stare in casa, ma essendo ancora possibile spostarsi, la gente si accorpa ancora un po' troppo. Nel mio stato, anche se i numeri aumentano, siamo tra i migliori nel mantenere la social distancing. Per fortuna non siamo in città come San Francisco o New York dove la situazione è già gravissima e continua a peggiorare».

Mirian Pozzato

