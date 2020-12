COMUNE

ROVIGO Dal 1. gennaio entrerà in servizio la nuova dirigente Micaela Pattaro. La futura responsabile del Comune per i settori Organi istituzionali, Affari generali, Organismi variamente partecipati e vigilati, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Urp Comunicazione e qualità, Demografici elettorale e Statistica, Decentramento e Politiche nelle frazioni, sostituirà Giampaolo Volinia, che andrà in pensione entro la fine di quest'anno. Ora l'organico dirigenziale del Comune è di nuovo al completo, dopo l'assunzione di circa un mese fa della sostituta di Giovanni Tesoro, la dottoressa Valeria Orna (settore Servizi sociali e Sport, per citare i due più corposi). Inoltre, fatto che il sindaco Edoardo Gaffeo ha evidenziato con entusiasmo, si tratterà della terza dirigente donna della pianta organica di palazzo Nodari, dopo Nicoletta Cittadin e la già citata Orna. Pattaro, originaria di Monselice, classe 1972, è laureata in Scienze politiche con indirizzo Economico all'università di Padova. Attualmente lavora a Padova Tre, dove è dirigente dal 2018, ed è un'esperta in diritto amministrativo e normativa specifica degli enti locali e delle società partecipate. Nel luglio 2019, a poco dal suo ingresso in municipio, Gaffeo aveva varato una rotazione dei dirigenti che tra le altre cose aveva portato Tesoro dal comando di Polizia locale ai Servizi sociali, fatto che lo ha portato a dimettersi a pochi mesi dal pensionamento. Non è escluso che successivamente all'insediamento di Pattaro possa esserci una revisione delle deleghe dirigenziali, per riorganizzare le funzioni dell'ente nell'ottica di migliorarne la produttività.

