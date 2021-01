«Mi trovo molto bene, non mi manca nulla, il personale è fantastico e tutti ci sentiamo più tranquilli». È questa la testimonianza diretta di uno dei primi ospiti del Covid Hotel di Rovigo, un 40enne alloggiato in una delle 20 stanze riservate a questo inedito e imprevedibile servizio attivato il 29 dicembre dall'Hotel Europa di viale Porta Po di Walter Marcheselli, titolare anche dell'Hotel Cristallo, che aveva fin da subito specificato: «Per noi non sono pazienti, ma restano ospiti». L'uomo stia usufruendo dell'ospitalità alberghiera come isolamento fiduciario e contribuisce con una piccola quota all'ospitalità. Il servizio, attivato grazie a un finanziamento straordinario della Conferenza dei sindaci, prevede infatti una compartecipazione alla spesa da parte degli utenti di 5 euro al giorno per chi ha un Isee superiore a 15mila euro annui. È l'Ulss a valutare le richieste di ingresso. La struttura garantisce la fornitura della biancheria, materiale per la pulizia della camera e kit di cortesia, con consegna sulla porta della camera, a distanza di sicurezza e indossando la mascherina. «Voglio ringraziare prosegue l'ospite - sia la struttura che l'Ulss 5 per l'ottima risposta sanitaria e sociale che stanno mettendo in campo. Dopo i primi 10 giorni a casa, essendo ancora positivo, ho chiesto di essere accolto all'hotel. Sono veramente soddisfatto. Non ho rapporti prolungati col personale, solo per il cibo che mi mettono davanti alla porta, ma mi sento protetto e sicuro».

