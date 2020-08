BORSEA

ROVIGO Dopo 51 anni di attività Piero Tognin, storico barbiere di Borsea, se ne va in pensione. Una vita trascorsa tra colpi di pettine e forbici, divenuti ormai il prolungamento delle sue mani, quella di Piero. I commercianti della frazione per festeggiare il congedo in questi giorni, hanno organizzato una festa addobbando a sorpresa la vetrina del suo salone con tanti palloncini colorati e un grazie per il lavoro svolto in tutti questi anni. Mezzo secolo di barbe e capelli, ma anche di confidenze e sorrisi scambiate con i clienti.

LA STORIA

Piero per ben 51 anni ha alzato la serranda del suo salone con il sorriso e la passione per la professione che fin da bambino lo aveva portato a maneggiare con curiosità gli strumenti del mestiere. Aveva infatti 15 anni quando aveva iniziato a lavorare come garzone nella bottega di barbiere di zio Gigetto, a Concadirame. Nel 1972 Tognin arrivò in città per lavorare da un barbiere in via Badaloni, dove è rimasto per 27 anni. Qui raffinò le tecniche e imparò i trucchi del mestiere, conseguendo nel frattempo il diploma di maestro acconciatore. La sua grande passione e il suo estro con gli arnesi di una professione alimentata da arte e tecnica non passò inosservata ai clienti e presto divenne socio della bottega frequentata da tanti professionisti della città. Nel 1999 decide di trasferirsi a Borsea per aprire il salone Top Man by Piero, dove conquista subito la stima dei clienti e di tutti gli abitanti della frazione per i suoi modi gentili ed educati. Mai avrebbe pensato, la scorsa primavera, di chiudere la sua bottega per mesi per l'emergenza virus, un periodo nero per tutto il settore. Ora però Piero ha deciso di appendere le forbici al chiodo per godersi la pensione con la moglie Stefania. «Farò lunghe passeggiate e interminabili giri in bicicletta racconta il barbiere di via Savonarola - e mi dedicherò alla mia seconda passione: il tango argentino».

NUOVA GESTIONE

La buona notizia, arrivata in questi giorni, è che il salone di Tognin è già pronto a rialzare la serranda con un nuovo parrucchiere, un passaggio di testimone che non farà spegnere definitivamente le luci alla storica bottega della frazione, dove continueranno ad incontrarsi forbici, capelli e tante storie.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA