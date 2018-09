Mezzi e assunzioni per Ecoambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZIROVIGO Dopo mesi di richieste, Ecoambiente ha ascoltato le richieste dei sindacati che domandavano da tempo l'avvio degli investimenti promessi per ridurre le fatiche dei lavoratori.L'amministratore delegato Ivano Gibin ha presentato i nuovi mezzi acquistati per la raccolta dei rifiuti e spiegato che è stato varato dall'azienda un piano di assunzioni per 15 dipendenti in più. L'anno scorso, in settembre, il segretario della Fp Cgil, Davide Benazzo, aveva ribadito a Gibin e a Ecoambiente che «la raccolta manuale sta creando lavoratori...