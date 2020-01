Metti una sera a cena ex leghisti, ex centristi ed ex grillini

EX LEGHISTI

ROVIGO Una tavolata inconsueta, la cui foto ha subito suscitato interesse e curiosità. A cena, in casetta Rossoblù, infatti, si sono ritrovati gli ex consiglieri leghisti che hanno firmato per defenestrare Bergamin, ovvero Stefano Raule, Fabio Benetti, Matteo Zanotto, Nicola Marsilio, Giancarlo Andriotto e Luca Gabban, oltre ai due ex centristi della fu lista Obiettivo Rovigo, Andrea Denti ed Alberto Borella, il primo poi transitato nel gruppo leghista prima della caduta della scorsa Amministrazione, il secondo isolatosi come indipendente, insieme anche all'ex verde e poi pentastellato Ivaldo Vernelli, fuoriuscito dal Movimento 5 stelle nell'ottobre 2018. Una tavolata eterogenea, la cui foto è stata postata sui social corredata dalla scritta Ora ci siamo. Ripartiamo.

IL RITROVO

«Le prossime regionali non c'entrano spiega Benetti Ci siamo trovati perché condividiamo l'idea che in questo momento a livello cittadino la politica sia assente e ci piacerebbe partire per a costruire qualcosa che possa aggregare e progettare nel tempo un percorso fuori dagli schieramenti tradizionali, lontani dai partiti che, da destra a sinistra, in questo momento sembrano incapaci di incidere e rappresentare il territorio. A quel tavolo c'era chi è ambientalista, chi è di sinistra, chi molto di destra, chi è sovranista, chi più vicino al centro. Ma uscendo da queste logiche, c'erano persone che vogliono interessarsi della propria città e farlo attivamente». Ovviamente più sfumata la posizione di Vernelli: «Era più una cena per ritrovarsi come quelle fra chi ha fatto il militare insieme - sorride - A quel gruppo riconosco il coraggio di aver staccato la spina, seppur tardivamente, alla fallimentare Giunta Bergamin, ma su molti temi siamo su posizioni diametralmente opposte. Come sull'idea di indipendenza e autonomia che loro vagheggiano e alla quale io contrappongo invece una revisione del regionalismo in ottica più europea». Già le prossime regionali, fra l'altro, vedranno agire Benetti e Vernelli su fronti opposti. Il primo, infatti, è stato uno degli animatori delle prime, fortunate, iniziative locali del Partito dei veneti: «C'è stata grande partecipazione, al primo incontro, alla convention di Padova, a Lendinara e anche alla cena che abbiamo organizzato per Natale. C'è voglia di novità e il deserto della politica ci aiuta anche se ancora non abbiamo scelto il candidato governatore e questo sarà ovviamente decisivo». Vernelli, invece, si muove sul fronte del centrosinistra. «Non sarò sicuramente candidato, ma darò una mano a Patrizia Bartelle con la quale ho condiviso un percorso. Ero favorevole alla creazione di un polo ambientalista che corresse separato da Pd e M5s, ma il percorso è stato accidentato e probabilmente ci sarà un discorso di coalizione».

