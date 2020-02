SICUREZZA IDRAULICA

ROVIGO Per il 2019 il contributo da Roma per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio arriva solo a Pettorazza Grimani: 380mila euro che si sommano ai 40 messi sul tavolo dal Comune, per finanziare la realizzazione di un nuovo ponte sul Bresega, a Botti Barbarighe, un «intervento di somma urgenza si legge nella graduatoria del Ministero - a seguito di forte degrado delle strutture esposte a intenso fenomeno di corrosione della struttura completamente inidonea al traffico pesante».

I PROGETTI

In tutta Italia sono stati finanziati 311 progetti, per un totale di circa 200 milioni di euro. Questo, infatti, il tetto previsto, che ha lasciato a bocca asciutta gli altri Comuni che, comunque, erano stati ammessi al finanziamento. Per il 2020, però, il contributo raddoppia e sul piatto ci sono 400mila euro.

RISORSE INSUFFICIENTI

Ma la coperta è sempre corta, anche perché nel 2019 sono state presentate richieste per oltre 4 miliardi di euro, con quelle ammissibili per 3,3 miliardi. Si tratta del contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

ORDINE DI PRIORITÀ

L'ordine di priorità nell'accoglimento dei progetti è proprio questo, con le strade che, si precisa, non possono essere oggetto di un solo rifacimento del tappeto di asfalto.

I CANDIDATI

Fra i Comuni polesani che erano stati ammessi al contributo, oltre a Pettorazza, altri 20: Badia con tre progetti per un totale di richiesta di finanziamento di 2 milioni di euro, Canaro uno da 90mila, Canda uno da 270mila, Castelguglielmo tre per 998mila euro, Castelmassa uno da 995mila euro, Castelnovo Bariano due per un totale di 550mila euro, proponendosi di cofinanziarne uno con 50mila euro, Corbola uno da 80mila euro, Costa ben sei per un totale di oltre un milione di euro, Lendinara uno da 2,5 milioni, Loreo uno da un milione, Melara due, con il totale sempre di un milione di euro, Occhiobello uno da 390mila euro, Rosolina uno da 880mila euro, Stienta uno da 270mila, Taglio di Po uno da 200mila, Trecenta uno da 170mila, Villamarzana uno da 162mila e Villanova del Ghebbo tre per un totale di 990mila euro. Un conto è essere ammessi al contributo e un altro il fatto di vederlo stanziato.

