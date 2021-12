VILLANOVA MARCHESANA

Un recital musicale per organo e voce e la celebrazione della messa alla presenza del vescovo hanno salutato nel fine settimana a Villanova Marchesana la consegna della Madonna in trono con putti fresca di restauro. Una statua lignea policroma e composita, risalente alla fine del 500, che una mano ignota aveva ritoccato in passato in maniera maldestra, è stata restituita alla chiesa di Santa Maria Assunta riportata all'originaria bellezza grazie ad un benefattore anonimo che ha finanziato l'intervento.

In chiesa le restauratrici Yanù Guolo e Rossella Zamboni, del Laboratorio di restauro e ricerca per la conservazione dei dipinti, di opere d'arte e beni architettonici di Alberto Mauro Sorpilli e Fabio Bevilacqua di Ferrara, hanno ripercorso le tappe del certosino lavoro eseguito per restituire la piena brillantezza dei colori originari alla statua che era conservata in sacrestia e che sarà ora collocata come ha anticipato il parroco don Graziano Secchiero su uno degli altari laterali della chiesa. L'intervento ha visto l'iniziale ripulitura della superficie con gel pulente per rimuovere la patina del tempo e le parti ridipinte in passato con una porporina. Le fratture e le lacune che si erano formate nei secoli sono state consolidate e stuccate con iniezioni di collanti e infine, dopo il restauro pittorico, si è provveduto alla protezione con vernice di finitura che permetterà alla statua di conservare stabilità nel tempo.

La serata è culminata con l'applaudita esibizione all'organo del maestro Gianmaria Raminelli e del tenore Luca Marchetti. Ieri mattina la messa ha visto la partecipazione del vescovo Pierantonio Pavanello concelebrare la funzione religiosa con il parroco.

Moreno Tenani

