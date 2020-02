TAGLIO DI PO

L'idea della messa africana è nata per volontà di don Giuseppe Cremonese, vicario dell'Unità Pastorale di Taglio di Po e Mazzorno Destro, con l'intento di esaltare la gioia della celebrazione attraverso il canto e il movimento del corpo. Il coro Le note del fiume, diretto dalla maestra Marinella Smiderle, che già da qualche anno ha inserito nel proprio repertorio alcuni brani di musica popolare africana, ha accolto volentieri la proposta animando la messa prefestiva con canti anche in lingua zulù. All'uscita dalla sacrestia del celebrante, don Giuseppe, con i chierichetti, il coro ha eseguito Siyahamba, canto popolare del Sud Africa, che significa Camminiamo nella luce del Signore. Poi, durante la celebrazione il coro ha eseguito Singabahambayo - Alleluia, Thula Baba appartenente al genere cristiano/gospel; Santo Zaire, Baba Yetu (Padre Nostro), Bonse Aba che significa Siamo tutti figli di Dio e Kuimba (che significa: cantare).

MUSICA, CANTI E BALLI

All'omelia, don Giuseppe, essendo stato missionario in Africa, oltre a spiegare il Vangelo della domenica, ha ricordato come sono le celebrazioni in quel continente, come viene vissuta e partecipata la messa dal popolo credente nel Signore ed ha così concluso: Chissà, se anche noi, un giorno, potremo ballare, cantare con la musica ... per pregare il Signore!. La Messa si è conclusa con la benedizione finale, un rigraziamento al coro e alla sua maestra Marinella, l'esecuziondi un canto popolarissimo del Congo Banaha e un lungo applauso dei molti fedeli presenti alla messa.

Giannino Dian

