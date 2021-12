PALAZZO NODARI

ROVIGO Allerta polveri sottili in città? Tutta colpa del tempo. Poca pioggia, la scarsità di vento e la bassa pressione, spiega l'assessore all'Ambiente Dina Merlo, ha fatto aumentare, in questo periodo, la concentrazione degli inquinanti emessi nell'aria. «Un problema comune alle pianure del Bacino padano - afferma Merlo - particolarmente concentrato nelle basse pianure come il Polesine, che provoca accumuli di polveri sottili che peggiorano drasticamente la qualità dell'aria. Nella nostra città il livello di allerta 1, con quattro giorni consecutivi di sforamenti, si è verificato in questi giorni che coincidono con la pausa natalizia prevista dall'ordinanza sindacale di fine settembre di limitazione del traffico e quindi non si attueranno le restrizioni previste fino al 6 gennaio. Ma attenzione: fatto salvo che non si arrivi al livello di allerta 2, ossia dieci giorni consecutivi di sforamento, perché in quel caso si metteranno in azione le restrizioni a partire dal 27 dicembre».

La pausa natalizia consente una deroga fino al 6 gennaio, ma solo se non si arriva a livelli di allerta rossa, che invece richiedono l'adozione immediata delle misure previste dall'ordinanza. Tuttavia le condizioni meteorologiche già a inizio di questa settimana hanno portato a un abbassamento dei livelli di Pm10 sotto il livello di allerta, valori da tenere sempre in osservazione nei prossimi giorni.

L'assessore segnala, inoltre, che essendo prorogata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, i veicoli Euro 4 a gasolio, solo con il livello di allerta verde, potranno circolare fino alla fine dello stato di emergenza. Le misure dell'ordinanza resteranno valide fino al 30 aprile.

LE NORME

«I limiti ammessi dalle Direttive Ue - chiarisce Merlo - sono di un massimo di 40 microgrammi per metro cubo di Pm10 come valore medio annuale e un numero massimo di 35 giorni all'anno di sforamenti oltre il limite giornaliero che è di 50 microgrammi. In riferimento al valore medio annuale, esaminando i dati Arpav degli ultimi dieci anni, si vede che a parte i lontani 2011 e 2012, in cui eravamo leggermente sopra, negli ultimi otto anni i dati di Rovigo sono sempre stati inferiori al limite medio, compreso il 2020 che ha registrato 34 microgrammi. I valori misurati sono tendenzialmente migliori rispetto ai comuni di Padova, Verona e Venezia, sfatando un po' il ruolo di città maglia nera del Veneto. Questo dato è importante perché misura l'esposizione continuativa della popolazione all'inquinamento, ma si deve certamente portare a livelli sempre più bassi».

GLI SFORAMENTI

Il numero dei giorni di superamento del livello massimo giornaliero, che misura invece i picchi di inquinamento, cioè i giorni di massima concentrazione, registrano certamente una situazione critica e il fatto che sia estesa a tutti i comuni capoluogo non è certamente motivo di consolazione, anzi ne sottolinea l'estensione. «Nel 2011 e 2012 siamo partiti rispettivamente con 98 e 91 giorni di sforamento, che negli anni successivi si sono abbassati, seppure con una variabilità annuale legata anche alle condizioni meteoclimatiche, sempre comunque sopra il limite dei 35 giorni. Nel 2019 si sono registrati 69 sforamenti, nel 2020 erano 84, mentre nel 2021 a oggi siamo arrivati a 48 sforamenti, a pochi giorni dalla fine dell'anno».

R. Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA