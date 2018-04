Mercurio, chi sgarra non ha scampo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTROLLI SULLE STRADEROVIGO Mercurio sbarca a Rovigo e mette le ali a due volanti. Da oggi, infatti, due pattuglie in servizio sulle strade rodigine saranno dotate del dispositivo tecnologico che consentirà, come ha spiegato il direttore del Servizio di controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine Maurizio Vallone «un risparmio di circa 60 minuti a turno di servizio, con un recupero di produttività di 2.920 ore in un anno: come se ci fossero 486 pattuglie in più».ACCERTAMENTI IN TEMPO REALE«Si apre una nuova era...