Mercoledì inizia la maturità 2020. Con un esame completamente diverso rispetto al recente passato e, forse, si spera, anche per il futuro. La prima vera novità è che non si potrà essere bocciati. Ma scompaiono anche gli scritti, il tema o la prima prova, la prova di indirizzo, e la terza prova, il fantomatico quizzone. I sei commissari sono tutti interni, mentre solo il presidente della commissione sarà esterno. Il voto finale resterà in centesimi, con 60 punti sulla base dei voti dell'ultimo triennio e 40 punti assegnati per l'esame. Tutto stravolto dal Coronavirus, insomma, come già, negli ultimi mesi lo è stata la didattica, trasformata in videochat. Ma ci sarà anche un esame nell'esame, ovvero la prova organizzativa non indifferente cui sono chiamate le singole scuole. Tutte, infatti, devono prevedere percorsi di ingresso e uscita, sanificazioni, mascherine, lavaggio delle mani, autocertificazioni, planimetrie delle disposizioni delle commissioni. Già oggi si riuniranno le commissioni, mentre i primi esami inizieranno mercoledì mattina, con colloqui di una durata stimata di un'ora. L'esame verterà sulla discussione di un elaborato sulle materie di indirizzo già assegnato ad ogni studente dai professori entro il primo giugno e consegnato dallo studente entro il 13, sulla discussione di un testo di lingua e letteratura italiana, sull'analisi del materiale scelto dalla commissione e sull'esposizione di una breve relazione.

