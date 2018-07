Mercoledì in cattedrale l'addio ad Aldo De Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIALa città si appresta ad accompagnare per il suo ultimo viaggio il dottor Aldo De Rossi. Saranno celebrati mercoledì alle 16, in cattedrale, i funerali del 41enne medico endoscopista in servizio alla Casa di cura privata di Porto Viro, morto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte, a seguito di un incidente in moto. De Rossi, secondo le prime ricostruzioni (la dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri), con a bordo la figlia di 11 anni, mentre stava affrontando la discesa del ponte Chieppara, a bordo...