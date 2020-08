\I CONTROLLI

ROVIGO Per evitare una salata sanzione ha compiuto il più stupido dei gesti e si è beccato una denuncia per aver goffamente tentato di corrompere gli agenti della polizia stradale, pensando di poter così evitare la multa. È successo nel tardo pomeriggio di domenica, al casello di Occhiobello dell'autostrada A13 BolognaPadova, nel corso di uno dei tanti posti di controllo intensificati nel periodo estivo dal Ministero dell'Interno. Una pattuglia della Polstrada della sottosezione di Altedo, guidata dal comandante Paolo Piccinin, competente su quella tratta, ha fermato un pullmino Mercedes per il trasporto di persone, diretto in Ucraina. Senza persone, perché in questo momento, i viaggi, soprattutto su quella direttrice, non sono particolarmente consigliati e gettonati. Ma il mezzo era comunque carico. Di scatoloni pieni di quanto gli ucraini italiani, principalmente badanti, volevano inviare ai propri parenti nel loro Paese d'origine.

Trasportati però senza le necessarie autorizzazioni. Così è scattata la contestazione del trasporto internazionale abusivo di cose per conto terzi, con una sanzione di ben 4.130 euro. Mentre gli agenti procedevano a redigere il verbale, uno degli autisti, un 42enne ucraino, S.B. le sue iniziali, ha iniziato a chiedere con sempre maggior insistenza quanto volessero per chiudere un occhio. Ovviamente, i due uomini in divisa di fronte alle irricevibili e illegali proposte dell'uomo, gli hanno fatto presente che il suo tentativo era un reato e che se avesse continuato sarebbe finito in guai seri. Ma il 42enne ha insistito e, anzi, ha allungato agli agenti il proprio passaporto dopo aver inserito all'interno quattro banconote da 50 euro per un totale di 200 euro. I poliziotti hanno sì preso il denaro, ma per metterlo sotto sequestro come corpo di reato, procedendo con la denuncia a piede libero del 42enne per l'ipotesi di reato di tentata corruzione di pubblico ufficiale. Questo oltre ovviamente al pagamento della sanzione da 4.130 euro.

Un caso analogo, ancora più maldestro, si era registrato il 18 novembre del 2015. Protagonista un uomo di origini cinesi, che era stato fermato mentre si trovava in auto insieme alla moglie, nel corso di un normale controllo, a Pincara. Ma la sua reazione dinnanzi ai carabinieri della stazione di Fiesso, che si erano fino a quel punto limitati a chiedergli documenti e patente, è stata tale da portarlo prima all'arresto e poi, lo scorso febbraio, alla condanna a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con la sospensione condizionale. E la confisca del corpo di reato: 25 euro. A tanto ammontava infatti la somma che l'uomo, residente a Canda, ha goffamente tentato di offrire ai militari che avevano fermato per il controllo stradale l'auto al volante della quale si trovava sua moglie, invitandoli ad andare al bar a prendere un caffè. La mano carica di monetine protesa verso di loro ha lasciato gli uomini in divisa stupefatti e indignati per il gesto, che nelle intenzioni dell'uomo avrebbe dovuto evitargli guai. Quella grave offerta, invece, di guai gliene ha portati non pochi. Per lui, infatti, era perfino scattato l'arresto per l'ipotesi di reato di istigazione alla corruzione.

