«Lo svolgimento parziale del mercato di sabato, alla presenza dei soli venditori di generi alimentari, dimostra ancora una volta la conclamata incapacità organizzativa dell'amministrazione Barbierato». La Lega va all'attacco, lancia in resta contro palazzo Tassoni con i consiglieri comunali Paolo Baruffaldi ed Emanuela Beltrame e il neo coordinatore comunale Michele Capanna . «Non esistono - spiegano i tre - decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o ordinanze regionali che impedivano la presenza di tutte le bancarelle, fatto salvo che fossero stati predisposti ingressi ed uscite controllati un po' come avvenuto nei mesi di lockdown della primavera scorsa».

Secondo gli esponenti Lega ciò non sarebbe avvenuto per il fatto che il sindaco Barbierato e il consigliere con delega alla Protezione Civile Enrico Bonato si sarebbero trovati impreparati a organizzare il tutto. «Hanno preferito - precisano - vietare semplicemente la presenza degli altri venditori, piuttosto che adoperarsi affinché il tutto si potesse svolgere in maniera sicura e regolare, come del resto avvenuto in altri comuni veneti. L'assenza della maggior parte delle bancarelle, oltre che un disagio per i cittadini, si è tramutata in una grave perdita economica per le famiglie che con questo lavoro vivono. Perdita che oggi più che mai, in piena crisi economica, non può essere accettata se causata da sola incapacità amministrativa e organizzativa di chi è preposto a prendere decisioni. Auspichiamo che i prossimi mercati si possano svolgere regolarmente, in sicurezza per i cittadini, ma nell'ottica di fornire ugualmente la possibilità ai venditori di poter lavorare e sostenere le proprie attività economiche».

