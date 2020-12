COMMERCIO

ROVIGO Torna il mercato il forma ridotta. Oggi e martedì 29, le uniche bancarelle che saranno autorizzate ad arrivare in città saranno quelle di generi alimentari. Il Comune ha deciso lo stop parziale dei due ultimi mercati del martedì di dicembre, per il timore di pericolosi assembramenti che avrebbero potuto crearsi in centro. L'ordinanza regionale autorizza gli spostamenti tra Comuni diversi fino alle 14 e il rischio era che un numero notevole di persone raggiungesse il mercato del martedì per fare acquisti prima di Natale e della fine dell'anno.

LA DECISIONE

«La situazione sul fonte della pandemia si fa sempre più delicata - spiega l'assessore al Commercio e alla Sicurezza Patrizio Bernardinello - non possiamo permetterci pericolosi assembramenti in centro in occasione dei mercati settimanali. Abbiamo per il momento fermato le bancarelle di generi che non sono di prima necessità. Sul Corso, dunque, (oggi, ndr) saranno presenti gli ambulanti di generi alimentari e sarà così possibile fare la spesa all'aria aperta, rispettando ovviamente le misure relative al distanziamento, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e all'igienizzazione delle mani».

Il mercato del giovedì che quest'anno coincide con la Vigilia, non si svolgerà in quanto l'Italia entrerà in area rossa con negozi non di prima necessità chiusi e divieto di spostarsi, salvo comprovate motivazioni, anche all'interno del proprio comune. Lo stop scatterà anche per il mercato del sabato in Commenda in quanto giorno festivo, oltre che ancora a semaforo rosso, in aggiunta alla prassi che a San Stefano gli ambulanti fanno comunque festa.

«Comprendiamo il disagio dal punto di vista economico che si trovano ad affrontare gli operatori che saranno costretti a fermarsi proprio nel periodo dell'anno dedicato agli acquisti natalizi - spiega Bernardinello - la sicurezza sanitaria ci costringe ad adottare queste ulteriori limitazioni per cercare di contenere il numero dei contagi, anche alla luce della notizia di una nuova variante del virus che rende ancora più attenzione sul fronte degli assembramenti e frequentazioni».

CONTRIBUTI

L'amministrazione del sindaco Edoardo Gaffeo ha però deciso di erogare un contributo a favore degli ambulanti che operano nei tre mercati settimanali. «Anche chi partecipa ai mercati che si svolgono in città - spiega l'assessore al Commercio - aveva la possibilità di chiedere il contributo di 500 euro che il Comune ha stanziato a favore delle imprese della città messe in ginocchio da lockdown e restrizioni di questi ultimi mesi. Una misura che è stata allargata anche agli ambulanti che hanno sede legale in altre province, ma con sede operativa nel capoluogo, anche se non iscritti alla Camera di commercio di Venezia-Rovigo».

La presentazione delle domande per chiedere l'aiuto scadeva proprio ieri sera. «Se resteranno delle risorse dagli 800mila euro destinati a sostenere le aziende in difficoltà - precisa Bernardinello - gli ambulanti, questa volta con sede legale e operativa in città, potranno essere destinatari di ulteriore liquidità».

La stessa cifra andrà anche agli operatori della fiera d'ottobre che erano arrivati in città per vedersi poi cancellare il tradizionale evento a causa dell'impennata di contagi. Nei prossimi giorni gli uffici comunali controlleranno la legittimità delle domande pervenute attraverso il sito del Comune per poi procedere ai bonifici sui conti correnti dei richiedenti. «Non sappiamo ancora se e quanti soldi avanzeranno per procedere a una seconda tranche di aiuto al commercio - conclude l'assessore - più di qualche impresa ha infatti inviato più volte la richiesta per timore non fosse arrivata a destinazione. Una volta scremate le domande, procederemo ai primi bonifici e successivamente, se ci avanzeranno risorse, a erogare anche la rimanente cifra».

Roberta Merlin

