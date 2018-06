Mercatino di libri usati in favore delle Biblioteche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEGGERE CHE PASSIONEROVIGO A Rovigo torna il mercatino delle biblioteche. Da giovedì 7 a sabato 9 giugno, dalle 10 alle 19.30, la saletta Celio della Provincia ospiterà la raccolta fondi per finanziare l'acquisto di nuovi libri per le biblioteche polesane. Saranno esposti in offerta migliaia di libri nuovi e seminuovi, da quelli di difficile reperibilità a quelli di recente pubblicazione, dalla narrativa italiana e straniera ai libri per ragazzi, dai titoli di saggistica a quelli di interesse locale. Le opere arrivano dalle periodiche...