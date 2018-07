Menon: «Park più cari allontanano la gente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Silvia Menon interviene sulla ricalibrazione delle tariffe dei parcheggi nel centro di Rovigo che hanno registrato un sensibile aumento e l'abolizione della gratuità della sosta durante la pausa pranzo nelle vie più vicine alle piazze.FUORI DAL CENTRO«Siamo una città piccola con un centro storico in enorme difficoltà. Aumentando le tariffe dei parcheggi l'amministrazione manda un messaggio chiaro ai cittadini. Non c'è alcun interesse da parte della maggioranza di avviare una serie di politiche organiche per rendere...