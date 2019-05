Menon: «Nessuna azienda inquinante all'Interporto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ELEZIONIROVIGO «I cittadini di Borsea possono stare tranquilli perché se sarò sindaco, il famoso articolo 23 delle norme di attuazione del regolamento dell'area interportuale non verrà modificato. Non arriverà alcun insediamento industriale inquinante e non mancheremo di promuovere i controlli opportuni anche su altre strutture che dovranno garantire salubrità nelle loro lavorazioni e produzioni, per salvaguardare i lavoratori, la qualità dell'aria e il territorio circostante». Con queste parole la candidata sindaco Silvia Menon...