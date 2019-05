Menon apre da subito una rete di Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELEZIONIROVIGO Silvia Menon, candidata sindaco a guida di una coalizione civica di tre liste, chiama a raccolta i suoi testimonial. Ieri mattina, in piazza XX Settembre, l'aspirante sindaco ha chiamato a se i sindaci di Adria Omar Barbierato, di San Bellino Aldo d'Achille, di Barbona (in provincia di Padova) Francesco Peotta, la candidata sindaco al comune di Melara Anna Marchesini e l'assessore uscente Simona Padovani in rappresentanza del Comune di Canda, per dimostrare la sua voglia di fare squadra, di dimostrare come «le forze interne, i...