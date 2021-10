Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STRADEROVIGO Un effetto collaterale dello scoppio della pandemia è stato il crollo degli incidenti stradali. Una conseguenza positiva, nel senso ante Covid del termine, prevedibile alla luce non solo del lockdown scattato a marzo, ma anche delle successive limitazioni agli spostamenti, è stata il crollo del numero degli incidenti e con questi, anche delle morti sulle strade. Un calo generalizzato, visto che in tutto il Paese, come documenta...