LA RIORGANIZZAZIONE

ROVIGO Terzo giorno consecutivo senza riscontri di positività, anche se un caso c'è ma è difficile parlare di territorialità, visto che si tratta di uno straniero detenuto nel carcere di Venezia e che è stata l'Ulss 3 a darne comunicazione a quella polesana, dal momento che l'ultimo domicilio dell'uomo era in Polesine. I ricoverati sono 27, tutti al San Luca, e due soli sono quelli rimasti in Terapia intensiva, perché un altro paziente estubato è stato trasferito in un reparto a minore intensità. In isolamento domiciliare si trovano invece 577 persone.

IL BOLLETTINO

«Fa molto piacere e fa ben sperare che per il terzo giorno non ci siano contagi sottolinea il direttore generale dell'Ulas Polesana Antonio Compostella Ovviamente l'augurio è che continui più a lungo possibile, anche se è mio dovere e convinzione ricordare che in questa fase di ripresa delle attività siamo ancora in presenza del Coronavirus, per cui il richiamo è all'attenzione, alla responsabilità, alla prudenza e al rispetto del distanziamento sociale, dell'igiene e dell'utilizzo di mascherine e guanti. Stiamo svuotando la Terapia intensiva e questo è un segnale importante, perché vuol dire che non abbiamo avuto nuovi casi importanti e perché vuol dire che siamo riusciti a far superare la fase di criticità della malattia a molti pazienti».

LA RIPARTENZA

Compostella ha poi tracciato un primo bilancio della ripresa delle attività chirurgiche e ambulatoriali, specialistiche e diagnostiche, negli ospedali e nei punti sanità, annunciando l'introduzione dei braccialetti colorati, che dovrebbero fare la loro comparsa già da domani per quanti vengano autorizzati all'ingresso nelle strutture: «Ospedali e punti sanità hanno riaperto le loro porte, ma in maniera controllata perché i livelli di sicurezza sono massimi. So bene che i varchi comportato rallentamenti, ma devo dire che in questi primi giorni, nonostante l'afflusso anche notevole, non abbiamo avuto problemi particolari: le persone hanno capito. Sono in arrivo i termoscanner, che renderanno più rapida la misurazione della temperatura agli ingressi e anche i braccialetti colorati: blu per i visitatori e accompagnatori, gialli per gli utenti. Li fornirà Azienda Zero, può darsi che i colori cambino, ma il concetto è che gli operatori dell'Ulss e il personale della sicurezza, quando vedono una persona col braccialetto sanno che si tratta di una persona che ha superato un controllo. Queste attività ovviamente hanno un'incidenza sull'operatività, anche perché fino ad ora erano eseguite con personale spostato da attività che erano state ridotte: per questo lunedì, durante la videoconferenza della la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia, ho chiesto l'assunzione straordinaria di altri 50 infermieri oltre alla copertura del turnover e alle assunzioni già avvenute ed investimenti per la telemedicina».

NUOVI RICOVERI

Dal punto di vista dei numeri, lunedì ci sono stati 27 ricoveri programmati, quindi di persone già con responso negativo del tampone. Gli interventi chirurgici sono stati 19 a Rovigo e 6 ad Adria lunedì e 13 a Rovigo e 5 ad Adria martedì. Le prestazioni ambulatoriali, invece, lunedì sono state poco meno di 4mila, tre quarti delle quali di laboratorio, mentre martedì sono state in totale quasi 5.500.

CUP PRESO D'ASSALTO

Sotto pressione il centralino del Cup, unico canale attivo visto che l'attività a sportello, per evitare code ed assembramenti, resta sospesa, anche se parecchi cittadini si sono comunque presentati, venendo rimandati indietro. Lunedì ci sono state 5.850 prenotazioni e 2.160 disdette, per un totale di 11.800 prestazioni, perché una prenotazione solitamente riguarda più prestazioni. Martedì 6.700 prenotazioni, 2.480 disdette e un totale di 13.675 prestazioni. «Abbiamo 30 operatori che gestiscono le telefonate spiega Compostella - Chi ha avuto una visita sospesa non deve telefonare perché verrà richiamato. Contiamo di arrivare a pieno regime rapidamente, ma è indubbio che il numero delle prestazioni nell'unità di tempo con la nuova organizzazione darà ridotto e questo comporterà allungamenti delle liste d'attesa nonostante gli sforzi».

Francesco Campi

