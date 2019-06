Meno furti, ma più rapine in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO I furti sono calati, ma sono aumentate le rapine nelle abitazioni, anche se i responsabili sono stati praticamente tutti assicurati alla giustizia. In occasione della festa dell'Arma dei carabinieri per i 205 anni di fondazione, alla presenza di un ampia rappresentanza di amministratori e di rappresentanti di tutto il comparto sicurezza, difesa e giustizia, è stato il comandante provinciale, il tenente colonnello Antonio Rizzi, a fotografare lo stato di salute della sicurezza in Polesine.NUMERI POSITIVII numeri non indicano...