MEMORIALROVIGO Una partita di calcio per ricordare un caro amico che non c'è più. Al campo sportivo di Grignano si è svolta la terza edizione del quadrangolare Ale nel cuore, per ricordare Alessandro Fioratto. Il ragazzo originario di Mardimago, ma che abitava a Grignano, è venuto a mancare tre anni fa a causa di un tragico incidente stradale all'età di 38 anni; un uomo dal cuore grande, che si è fatto benvolere da tante persone....